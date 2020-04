Adam Stachowiak rozwiązał kontrakt z Denizlisporem

Burzliwe pożegnanie Adama Stachowiaka z Denizlisporem. Bramkarz rozwiązał z klubem kontrakt, jednak Turcy pozwolili sobie na uszczypliwość w jego stronę.

Adam Stachowiak występuje w Turcji od prawie pięciu lat. Najpierw trafił do Gaziantep FK, a w 2018 roku zasilił Denizlispor. W drużynie z południowo-zachodniej Turcji bramkarz od razu stał się ważną postacią. Wystąpił łącznie w 58 meczach, z czego w 24 zachował czyste konto. W ubiegłym sezonie przyczynił się do awansu zespołu do najwyższej ligi.

Denizlispor przez ostatni czas zalegał z wypłacaniem pensji. Dlatego Adam Stachowiak podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z klubem. Turcy postanowili \odnieść się do sytuacji w oficjalnym komunikacie na klubowej stronie, krytykując zachowanie piłkarza.

Klub z Denizli poinformował, że piłkarz żądał podwojenia wynagrodzenia dodając, że z powodu epidemii obecnie jest to niemożliwe.

– Podczas gdy gracze w ligach w wielu europejskich krajach, zamierzają obniżyć swoje płace, to denerwujące, że gracz rozwiązał umowę z tego powodu, że nie mógł uzyskać swoich należności na czas. Yukatel Denizlispor będzie kontynuował grę honorowymi i szanującymi klub zawodnikami, tak jak do tej pory. – można przeczytać w oficjalnym komunikacie Denizlisporu.

Fot. Denizlispor