Ronald Koeman trafił do szpitala

Problemy zdrowotne Ronalda Koemana. Jak informuje “De Telegraaf”, selekcjoner reprezentacji Holandii trafił do szpitala w Amsterdamie.

Legendę holenderskiej piłki przewieziono karetką z domu do szpitala niedzielnym popołudniem. Według informacji “De Telegraaf”, były trener Evertonu miał problemy z sercem. Lekarze na miejscu poddali go cewnikowaniu serca. Zabieg polega na wprowadzeniu cewnika do komory sercowej.

Według informacji “De Telegraaf”, zdrowiu ani życiu trenera nic nie zagraża. Jego stan jest stabilny, jednak wciąż musi pozostać w szpitalu i być poddany określonemu leczeniu.

Lekarze stwierdzili również, że problemy Koemana nie są mają nic wspólnego z koronawirusem.