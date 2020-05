Francuski rząd wspomógł krajowe kluby

Jeszcze do wczoraj kluby z Ligue 1 oraz Ligue 2 mogły narzekać na dość trudną sytuację. Powodem była oczywiście odmowa ze strony krajowych telewizji do zapłaty ostatniej transzy za prawa do transmisji spotkań. Na tę sytuację dość szybko zareagował jednak krajowy rząd.

Transakcje LFP (władze francuskiej pierwszej oraz drugiej ligi) z Canal Plus i beIN Sports dla Ligue 1 i Ligue 2 były warte łącznie średnio 748,5 mln euro na sezon od 2016-17 do 2019-20. Płatność ostatniej raty wynosiła z kolei 250 milionów euro. Są to ogromne pieniądze dla wielu klubów, które ustalają swój roczny budżet w oparciu o te dochody.

LFP potwierdziła w komunikacie prasowym, że otrzyma pożyczkę rządową na wsparcie klubów po tym jak rząd zabronił jakichkolwiek rozgrywek sportowych przynajmniej do września. Łączna kwota wsparcia wniesie 224,5 miliona euro.

W ten sposób kluby otrzymają niejako zaległe pieniądze od Canal+ i BeIN Sports. Pożyczka ta stanowi dodatek do 47,6 mln euro wypłaconych już przez dwie stacje telewizyjne, które odpowiadają meczom rozegranym przed zawieszeniem ligi 13 marca. W ten sposób LFP utrzyma około 272,1 mln euro, czyli mniej więcej tyle, ile kluby otrzymałyby do końca sezonu, gdyby nadawcy nie rozwiązali umów z powodu przedwczesnego zakończenia rozgrywek.

Warunki pożyczki gwarantują, że LFP nie zostanie zmuszona do spłaty tych pieniędzy w ciągu pierwszego roku od odebrania pieniędzy. Władze ligi mają łącznie pięć lat na oddanie zobowiązania.