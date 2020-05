Piłkarz Evertonu opuści klub?

Dla Moise’a Keana przenosiny do Anglii okazały się wielkim niewypałem. Włoch nie potrafi przystosować się do życia w Premier League i w 26 spotkaniach trafił zaledwie jednego gola. Nic zatem dziwnego, że media coraz częściej wspominają jego nazwisko w kontekście powrotu do Serie A.

Zgodnie z doniesieniami Nicolo Schiry, Roma rozpoczęła rozmowy z agentem zawodnika, Mino Raiolą. Chętnych na usługi snajpera jest na pewno sporo, ale według włoskiego dziennikarza to ekipa z Rzymu przewodzi w tej stawce.

Napastnik chce wrócić na Półwysep Apeniński, aby odzyskać swoje miejsce w reprezentacji przed Mistrzostwami Europy w 2021 roku. Everton z pewnością zechce otrzymać za zawodnika większą część kwoty, jaką zapłacił Juventusowi w ubiegłym roku. Wówczas Kean kosztował 25 milionów funtów i ta cena była uznawana za promocje na rynku transferowym.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Życie napisało jednak inny scenariusz. Dziś snajper nie tylko jest mało skuteczny, ale także sprawia problemy wychowawcze. Podczas pandemii koronawirusa zorganizował huczną imprezę, przez co został ukarany przez klub stratą dwutygodniowego wynagrodzenia. Jeśli piłkarz zatem latem opuści Goodison Park, to w Evertonie raczej mało kto za nim zatęskni.