Niewykluczone, że drugą w kolejności topową ligą, która wróci do rywalizacji będzie Premier League. Boris Johnson przedstawił w poniedziałek plany, w których objęto także wydarzenia sportowe. Już na początku czerwca odbywać się mogą wydarzenia sportowe.

Cały czas trwa debata wśród zespołów Premier League w kwestii wszelkich ustaleń dotyczących gry po wznowieniu rozgrywek. Pojawiła się bowiem sugestia, by mecze odbywały się na neutralnych stadionach. Taki pomysł nie spodobał się wszystkim ekipom występującym w najwyższej klasie w Anglii.

Premier League wróci w czerwcu?

W poniedziałek brytyjski rząd poinformował o planach dotyczących odmrażania funkcjonowania państwa. Premier Boris Johnson uwzględnił w tym zakresie wydarzenia sportowe, które mogą odbywać się bez udziału kibiców już na początku czerwca.

Tym samym Premier League ma zielone światło, by wznowić rywalizację już w przyszłym miesiącu. Jest to bardzo ważna informacja dla władz ligi, które z pewnością będą teraz prowadzić intensywne rozmowy z klubami.

Ustalenia wśród drużyn

Zgoda to jedno, a osiągnięcie całkowitego porozumienia wśród zespołów to zupełnie inna sprawa. Co prawda angielskie ekipy chcą dokończyć sezon jak najszybciej, jednakże musi się to odbyć na zasadach, które będą odpowiadać większości. W ostatnim czasie pojawiło się coraz więcej sugestii, iż niektóre zespoły będą sprzeciwiać się w pewnych kwestiach dotyczących zasad powrotu.