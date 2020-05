Piast Gliwice w ubiegłym sezonie dość niespodziewanie wywalczył tytuł mistrza Polski. Po tamtej drużynie już niebawem mogą pozostać już tylko jednak opowieści. Z klubu odeszło już kilku zawodników, a za jakiś czas tym tropem podążą następni. Wśród nich znajduje się Uros Korun.

Oferta z Azji

32-latek trafił do Gliwic z NK Domzale w 2015 roku na zasadzie wolnego transferu. Od tamtego momentu raczej regularnie rozgrywa mecze w podstawowym składzie. Podczas obecnego sezonu wystąpił w 30 meczach. Nic zatem dziwnego, że Piast rozmawia z piłkarzem w sprawie nowej umowy. O finalizacje rozmów będzie jednak trudno.

Zgodnie z doniesieniami „Przeglądu Sportowego”, piłkarzem zainteresowanie wykazują kluby z Azji. Mowa tutaj o drużynach z Chin oraz Japonii.

– Kwestia przeprowadzki na kontynent azjatycki jest otwarta. Przedłużenie umowy z Piastem też jest możliwe, bo klub chce, aby został. Dla niego to jednak ostatnia szansa na to, aby trafić do krajów, gdzie oferowane są lepsze warunki finansowe – stwierdził Dimitrij Ostojić, agent zawodnika.

Piast ma inne problemy

W przypadku odejścia Słoweńca, Piast straci kolejnego ważnego piłkarza. O krok od odejścia jest bowiem Tom Hateley. Anglik może liczyć na oferty ze Stanów Zjednoczonych. Nadal niejasna pozostaje przyszłość Jorge Felixa.

Waldemar Fornalik może powoli martwić się o przyszłość swojej drużyny. Strata nawet trzech kluczowych graczy na pewno przeszkodzi mu w walce o najwyższe cele podczas przyszłego sezonu.