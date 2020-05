Ekstraklasa S.A. przygotowała nowe zasady organizacji meczów w lidze!

Pod koniec miesiąca wrócić ma PKO BP Ekstraklasa. Na 29 maja zaplanowano pierwszy mecz po przerwie. O godzinie 18:00 Śląsk Wrocław zmierzy się z Rakowem Częstochowa. W związku z “nową rzeczywistością”, Ekstraklasa S.A. przygotowała zasady organizacji spotkań, które będą obowiązywać po przerwie.

Przestrzeganie wszystkich restrykcji, a także troska o bezpieczeństwo i zdrowie piłkarzy powodują, iż media zasypywały nas informacjami na temat zasad, jakie wprowadzi liga w związku za grą w czasie pandemii.

Ekstraklasa ma nowe zasady

Ekstraklasa S.A. postanowiła nieco wyjaśnić sytuację, publikując na stronie ekstraklasa.org ogólne zasady, które będą obowiązywać. Najistotniejsza kwestia to podział stadionu na specjalne strefy. Osoba posiadająca konkretny identyfikator nie będzie mogła przemieszczać się do innego sektora.

Nowe reguły dotyczą także konferencji prasowych. Pomeczowe spotkania z trenerami czy piłkarzami zostaną zamknięte dla mediów zewnętrznych. Obowiązywać będzie forma przekazu telewizyjnego z opcją zadawania pytań za pośrednictwem rzeczników prasowych klubów.

Specjalna strefa

Na obiektach zespołów z Ekstraklasy pojawi się również specjalna “strefa zero”. Dostęp do tego miejsca będą mieć osoby, które przeszły izolacje i były badane na obecność koronawirusa. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie (z wyjątkiem piłkarzy, sędziów i niektórych trenerów) muszą zakrywać twarz oraz nos.

Liga skierowała oczywiście prośbę do klubów, by zachęcano kibiców do pozostania w domach.