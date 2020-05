Wisła szuka oszczędności. Niespodziewana decyzja klubu z Krakowa

Z powodu przerwania piłkarskich zmagań wiele polskich klubów zamroziło lub obniżyło pensje swoich zawodników. Tyczy się to także Wisły Kraków, która pomimo w miarę dobrych wyników finansowych przed wybuchem pandemii musi ciąć koszty.

Wisła szuka oszczędności

Jak się okazuje straty czekają nie tylko piłkarzy pierwszego zespołu. Piłkarze oraz sztab szkoleniowy zrzekli się połowy wynagrodzenia. Wisła dostosowała się do wymogu ekstraklasy, aby miesięczne pensje nie były niższe niż 10 tysięcy złotych. Klub z Krakowa postanowił do odwołania także zawiesić drużynę młodzieżową.

– W związku z trudną i niemożliwą do przewidzenia sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, a co za tym idzie z ograniczonymi możliwościami w zakresie funkcjonowania Klubu, zespół rezerw Wisły Kraków zostaje zawieszony. Prowadzona od początku trwającego sezonu druga drużyna Białej Gwiazdy nie będzie występować na szczeblu piłkarskiej IV ligi aż do odwołania. Mamy nadzieję, że projekt ten, który przynosił wiele korzyści zwłaszcza młodym zawodnikom, będzie kontynuowany w przyszłości.

Trzecie miejsce w lidze

W poprzednim sezonie Wisła II Kraków zajęła trzecie miejsce w IV lidze. W 17 spotkaniach klub zgromadził 36 punktów i zakończył rozgrywki z 5 punktami straty do zespołu młodzieżowego Cracovii. Póki co nie mamy informacji, co stanie się z zawodnikami drugiego zespołu Wisły.