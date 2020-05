Totolotek Puchar Polski. Piłkarze Stali i Lecha są po testach!

We wtorek po ponad dwóch miesiącach przerwy do gry wróciły polskie drużyny,a dokładniej Miedź oraz Legia. Przed rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy zaplanowano dwa mecze w Pucharze Polski. Do środowej rywalizacji gotowi są zawodnicy Stali Mielec i Lecha Poznań. Piłkarze przeszli testy.

Jednym z warunków wznowienia meczów piłki nożnej w Polsce są regularne testy. W związku z tym, przed rywalizacją Miedzi z Legią, gracze obu ekip przeszli testy przesiewowe na obecność przeciwciał.

Stal i Lech po testach

Taką samą procedurę musieli wykonać zawodnicy klubów, które zmierzą się w środę. Mowa oczywiście o Stali Mielec i Lechu Poznań. Zespół Medyczny PZPN wydał komunikat, w którym poinformował o przeprowadzonych badaniach.

Piłkarze najpierw mieli wykonywane testy przesiewowe na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, a następnie osoby z wynikiem nieujemnym przeszli badania wymazu z dróg oddechowych w kierunku SARS-CoV-2 met.

Można grać

Testy wykazały, iż wszystkie osoby mają ujemne wyniki. Dlatego też, mecz 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski może odbyć się zgodnie z planem.