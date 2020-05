Małopolski związek podjął decyzję ws. dokończenia sezonu

Polska piłka często opiera się na pewnych absurdach. Po zakończeniu rozgrywek od czwartej ligi w dół przez wojewódzkie związki na początku maja, dwa dni temu mazowiecki związek piłki nożnej podjął jednak inną decyzję i cztery kluby wrócą do gry. Zapomnieć o tym mogą jednak drużyny z województwa Małopolskiego.

Koniec sezonu w Małopolsce

Według informacji Mateusza Migi ze „TVP Sport”, MZPN podjął decyzję w sprawie zakończenia sezonu od czwartej ligi w dół. Z tego względu o awansie zadecyduje regulamin rozgrywek, zatem w pierwszej kolejności (poza punktami) brane pod uwagę będą bezpośrednie mecze.

W lidze oczywiście nie dojdzie do spadków. Na awans z IV ligi może liczyć druga drużyna Cracovii oraz Unia Tarnów.

Zagrają w Mazowieckim

Wygląda więc na to, że jedynie sezon w czwartej lidze zostanie w pewnym stopniu zakończony jedynie na Mazowszu. Aktualnie najlepsze cztery zespoły grup czwartoligowych i lig okręgowych rozegrają między sobą zaległe z rundy wiosennej mecze rewanżowe, z których dorobek punktowy zostanie doliczony do dotychczasowego bilansu. Terminy meczów to 10,13 i 17 czerwca.

Taka decyzja ma przede wszystkim udobruchać poszkodowane drużyny, które zakończyły sezon ze stratą jednego punktu do lidera, bądź z gorszym bilansem bezpośrednich meczów lub bramkowych.