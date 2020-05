Pemier League po testach. Gracze gotowi do gry!

Piłkarze Premier League już od kilku tygodni regularnie trenują, aby wrócić do gry 19 czerwca. Po wielu rozmowach klubów z władzami lig, w końcu obie strony doszły do porozumienia i piłkarze co jakiś czas przechodzą regularnie testy na koronawirusa. Wczoraj liga potwierdziła, że wśród klubów nie odnotowano zakażonych osób.

Oświadczenie Premier League

– Premier League może dziś potwierdzić, że w czwartek 28 maja i piątek 29 maja 1130 zawodników i pracowników klubu przetestowano pod kątem obecności COVID-19. Nie odnotowano pozytywnych przypadków.

To już czwarta tura testów wśród graczy Premier League. Anglicy rozpoczęli badania od 17-18 maja (6 zakażonych osób), następnie 19-22 maja (2) oraz 25-26 maja (4).

Początek 17 czerwca

Wszystko zatem wskazuje na to, że rozgrywki ruszą w planowym terminie. Pierwsze spotkania mają się odbyć już 17 czerwca. Mowa tutaj o zaległych potyczkach Arsenalu z Manchesterem City oraz Sheffield z Aston Villą. Następne mecze zostaną roegrane dwa dni później.

Sezon miałby zostać zakończony 1 lub 2 sierpnia. Finał Fa Cup także jest zaplanowany na początek sierpnia.