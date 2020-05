Oficjalnie: Mauro Icardi zawodnikiem PSG!

Bardzo sprawnie zarząd PSG przeprowadził definitywny transfer Mauro Icardiego. Argentyńczyk został wykupiony przez francuski zespół po tym, jak spędził w szeregach paryskiej ekipy jeden sezon na zasadzie wypożyczenia. Napastnik podpisał umowę do końca czerwca 2024 roku.

O całkowitym porozumieniu włoskie media informowały w piątek. Według Fabrizio Romano, Inter otrzyma za Argentyńczyka 50 milionów euro. Dodatkowe siedem milionów mediolańska ekipa może zyskać z bonusów zawartych w porozumieniu.

W niedzielę za pośrednictwem swoich mediów, zespół PSG poinformował o definitywnym transferze zawodnika. Sam Icardi podpisał umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

Mauro Icardi signs Paris Saint-Germain contract until 30 June 2024

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Mauro Icardi on a permanent deal, following the striker’s loan from Inter Milan during the 2019-2020 season.https://t.co/fynMzu5Uw6 pic.twitter.com/3M48PSsXHh

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 31, 2020