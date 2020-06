Radomiak Radom – Odra Opole. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Już dziś czeka nas dokończenie 23. kolejki Fortuna I ligi. Jednym ze spotkań będzie starcie Radomiaka z Odrą Opole. Początek tego meczu o 18:10.

Radomiak Radom – Odra Opole. Walka o awans i utrzymanie

Dla zespołu z Radomia przerwa w rozgrywkach przyszła w najlepszym momencie z możliwych. Podopieczni Dariusza Banasiaka, który niedawno przedłużył kontrakt, walczą bowiem o awans do ekstraklasy, a w dwóch ostatnich spotkaniach przed przerwą doznali dwóch porażek, co znacznie ich oddaliło od miejsc 1-2, które dają bezpośrednią przepustkę do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Dzisiejsze starcie jest zatem dla nich idealną szansą na odbicie się. Tym bardziej, że ich rywalem będzie Odra Opole, czyli ekipa, która walczy o utrzymanie. Dla Odry z kolei wspomniana przerwa nieco wybiła z tropu, ponieważ w ostatnich marcowych kolejkach radzili sobie naprawdę dobrze.

Jednak teraz na pewno forma obu zespołów jest na innym poziomie. Faworytem tego spotkania wydaje się naturalnie Radomiak. W kadrze zabraknie jednak pauzującego za kartki Michała Kaputa oraz kontuzjowanego Marcina Budzińskiego. Z kolei Odra rozpocznie tę potyczkę bez Patryka Janasika (kartki) oraz kontuzjowanych Tobiasza Weinzettela oraz Kamila Słabego.

Sędzią głównym meczu będzie Sylwester Rasmus z Torunia.

Radomiak Radom – Odra Opole. Gdzie oglądać?

Transmisję z tego spotkania przeprowadzi od 18:00 kanał Polsat Sport Extra HD. Mecz będzie także dostępny online na platformie IPLA.

Radomiak Radom – Odra Opole. Na żywo

Spotkanie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zostanie rozegrane bez udziału publiczności. Mecz odbędzie się w Radomiu przy ulicy Narutowicza 9. Piłkarze wybiegną na boisko o 18:10.