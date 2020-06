Stal Mielec – Puszcza Niepołomice. Typy, kursy (5.06.2020)

Zarówno Stal i Puszcza wygrały swoje mecze po powrocie Fortuna 1 ligi. Czy mielczanie pójdą za ciosem? A może to podopieczni Tomasza Tułacza zbliżą się do baraży po wygranej nad faworytem?

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice zapowiedź

Stal Mielec jest jednym z zespołów, które aspirują do awansu do ekstraklasy. Po powrocie ligi podopieczni Dariusza Marca przez moment nawet przebywali na fotelu lidera. Ostatecznie jednak Podbeskidzie i Warta wygrali swoje mecze i wrócili na szczyt pierwszoligowej tabeli.

W pierwszej kolejce po powrocie Stal pokonała na wyjeździe innego pretendenta do awansu – Miedź, 2:1. Mecz z Puszczą na własnym stadionie wydaje się dla mielczan zadaniem teoretycznie łatwiejszym. Patrząc jednak na marcową porażkę z Termalicą 0:3 u siebie, zespół z Podkarpacia będzie musiał się wysilić.

W ostatnim spotkaniu Puszcza wygrała 1:0 z Chojniczanką. Minimalna wygrana z ostatnim zespołem w tabeli raczej nie jest spektakularnym wynikiem. Drużyna z Niepołomic jest typowym ligowym średniakiem, który musi uważać na to, by uciec przed spadkiem. Obecnie jednak zespół Tomasza Tułacza ma taką samą przewagę nad strefą spadkową, co nad barażową. Wynosi ona pięć punktów.

Puszcza nie jest faworytem spotkania ze Stalą. Poza tym, ma niekorzystny bilans z ligową czołówką, co tym bardziej niweluje jej szanse.

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice kursy bukmacherów

Bukmacherzy przewidują w tym spotkaniu pewne zwycięstwo Stali, oceniając jej szanse na 1.72. Wygrana Puszczy byłaby zaskoczeniem, czego dowodem jest wysoki kurs 4.65. Prędzej można się spodziewać remisu (3.60).

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice typy

Trzeba przyznać, że drużyna z Mielca jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Warto zwrócić uwagę na to, że Stal zdobywa sporo bramek w pierwszej połowie. Można zaryzykować, że tak będzie również tym razem

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice | Typ: Stal Mielec wygra @1.71

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice | Typ: Stal Mielec zdobędzie najwięcej goli w pierwszej połowie @3.25

