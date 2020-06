Werder Brema – Wolfsburg. Typy, kursy (7.06.2020)

Dzisiejsze zmagania Bundesligi rozpoczniemy w Bremie. „Die Werderaner” na własnym obiekcie podejmie drużynę Olivera Glasnera. Bez wątpienia faworytem będą goście.

Werder Brema – Wolfsburg zapowiedź (sobota, 20:00)

Werder Brema stoi w obliczu pierwszego spadku z Bundesligi od 1981 roku. Zespół walczy o utrzymanie, ale o wykonanie tego zadania będzie trudno. Zaledwie sześć zwycięstw podczas tego sezonu sprawiło, że do znajdującego się na bezpiecznej, 15 pozycji Mainz tracą na ten moment już 6 punktów.

Mimo to po powrocie do gry, ekipa prowadzona przez Floriana Kohfeldta zdobyła 7 na 12 możliwych punktów i chce zachować miejsce wśród najlepszych na ostatniej prostej. Dziś zadanie będzie nieco trudniejsze, ponieważ ich rywalem będzie Wolfsburg. „Wilki” walczą bowiem o awans do europejskich pucharów i z pewnością nie odpuszczą tego spotkania.

W poprzednich kolejkach Wolfsburg pokonał Augsburg oraz Bayer Leverkusen, ale przegrali między innymi z Borussią Dortmund oraz Eintrachtem. Kwestia awansu do Ligi Europy nadal pozostaje jednak otwarta, chociaż forma Hoffenheim w ostatnich tygodniach jest godna podziwu.

Werder Brema – Wolfsburg kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest oczywiście Wolfsburg. Na zwycięstwo gości kurs wynosi 2.07, na remis 3.40, a z kolei na wygraną Werderu 3.60.

Werder Brema – Wolfsburg typy

Wolfsburg jest w ostatnim czasie w nieco lepszej formie. Między innymi za pomocą zwycięstwa z Bayerem Leverkusen udowodnili, że nadal mogą z powodzeniem walczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Werder Brema – Wolfsburg | Typ: obie drużyny strzelą bramkę @ 1.72 BETFAN

Werder Brema – Wolfsburg | Typ: Wolfsburg wygra @ 2.07 BETFAN

