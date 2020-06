Marko Roginić trafi do ekstraklasy nawet w przypadku braku awansu Podbeskidzia? Piłkarz znalazł się na celowniku Pogoni Szczecin.

Problemy po odejściu Buksy

Nie jest tajemnicą, że “Portowcy” ostatnio mają poważne problemy w ataku. Z chwilą odejścia Adama Buksy, na szpicy zespołu Kosty Runjaicia jest wakat, którego nie był w stanie wypełnić Michalis Manias. W związku z tym priorytetem klubu na letnie okno transferowe jest pozyskanie nowego napastnika.

Pogoń sięgnie do Fortuna 1. Ligi?

Kto wzmocni drużynę ze Szczecina? Na łąmach “Przeglądu Sportowego” Piotr Wołosik i Janekx89 w swoim cyklu “Piłką pod W(o)łos” zdradzili, że Pogoń już złożyła ofertę za Marko Roginicia. Napastnik Podbeskidzia w tym sezonie zanotował dziewięć goli i sześć asyst w 26 meczach Fortuna 1. Ligi.

Ile wyniesie cena transferu Roginicia?

Według informacji redaktorów cyklu “Piłką pod W(o)łos”, piłkarz miałby trafić do Szczecina za 100 tysięcy euro. Co więcej, klub miałby zapłacić dodatkowe 200 tysięcy euro, gdyby Podbeskidzie awansowało do PKO Ekstraklasy.