Hellas Verona – SSC Napoli. Typy, kursy (23.06.2020)

W jednym z ciekawszych spotkań 27. kolejki Serie A, Verona na własnym obiekcie podejmie Napoli. Obie ekipy dzieli w lidze zaledwie jeden punkt. Obie drużyny mają także jeden cel – europejskie puchary.

Hellas Verona – SSC Napoli zapowiedź (wtorek, 19:30)

Postawa zawodników Verony w sezonie 2019/2020 jest z pewnością sporym zaskoczeniem. Mówimy bowiem o beniaminku Serie A, który po 26. kolejce plasował się na siódmym miejscu w tabeli.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Choć początkowo kibice Verony przede wszystkim liczyli na to, że drużynie uda się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej, to aktualnie celem zespołu jest walka o europejskie puchary.

Klub z Werony traci do szóstego Napoli zaledwie jeden punkt. Wtorkowe starcie obu ekip będzie zatem niezwykle istotne w kontekście walki o miejsce gwarantujące kwalifikacje do Ligi Europy.

Zawodnicy z Neapolu na pewno postawią rywalom trudne warunki. Podopieczni Gennaro Gattuso w ubiegłym tygodniu mogli cieszyć się z triumfu w Pucharze Włoch. Napoli wygrało finałowe starcie z Juventusem po serii rzutów karnych.

Zespół Piotra Zielińskiego oraz Arkadiusza Milika może zatem skupić się na ligowych rozgrywkach. W szczególności, że pozycja klubu w lidze jest z pewnością rozczarowująca. Ekipa Napoli w ostatnich latach systematycznie walczyła o mistrzostwo. Obecnie strata drużyny do Juventusu wynosi aż 27 punktów.

Hellas Verona – SSC Napoli kursy bukmacherów

Faworytem tego starcia jest Napoli. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.94. Z kolei triumf gospodarzy oceniany jest przez bukmacherów na kurs 4.10. W kontekście remisu mowa natomiast o kursie 3.45.

Hellas Verona – SSC Napoli typy

We wtorkowym meczu obu drużyn nie powinno zabraknąć emocji. Po triumfie w Pucharze Włoch naturalnym faworytem spotkania są goście, którzy spróbują odrobić straty do czołówki. Zawodnicy z Verona na pewno utrudnią rywalom to zadanie. Typujemy zwycięstwo gości z minimum jedną bramką gospodarzy.

Verona – Napoli | Typ: Napoli wygra i obie drużyny strzelą gola 3.90 @ BETFAN

Verona – Napoli | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 4 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych 3.00 @ BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne