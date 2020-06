Darmowy bonus bez depozytu u bukmacherów – jak to działa? Ile możesz zyskać?

Bonus bez depozytu jest promowanym przez bukmacherów atrakcyjnym pakietem powitalnym dla nowych graczy. Jak otrzymać darmowy bonus za rejestrację bez depozytu oraz jak go najrozsądniej wykorzystać? Zachęcamy do lektury artykułu, w którym znajdziecie wszystko na temat darmowego bonusu bez depozytu u bukmachera.

Jak działa bonus bez depozytu?

Bukmacherzy mają w swojej ofercie wiele rodzajów promocji, jednak bez wątpienia jedną z najbardziej korzystnych jest darmowy bonus bez depozytu. Jest to najczęściej korzystny pakiet startowy, dzięki któremu gracz może obstawić swoje pierwsze zakłady bez własnego wkładu finansowego. W praktyce oznacza to tyle, iż nowo-zarejestrowani gracze mogą wytypować zwycięskie wyniki o dużych kursach i zgarnąć sporą kasę BEZ ŻADNEGO RYZYKA, gdyż obstawiają za pieniądze bukmachera.

Brzmi kusząco, prawda?

Polskie zakłady bukmacherskie doskonale zdają sobie z tego sprawę – właśnie dlatego większość z nich oferuje właśnie takie pakiety startowe dla nowych graczy (zagraniczni bukmacherzy i bonus bez depozytu – zagraniczne serwisy również mają go w ofercie).

Bukmacherzy zazwyczaj mają w ofercie kilka innych bonusów jak np. bonus od depozytu, bądź zakład bez ryzyka, jednak dla każdej z nich wymagana jest wpłata pewnych środków, czyli depozytu. Tylko darmowy bonus za rejestrację bez depozytu umożliwia nam puszczenie kuponu całkowicie na koszt bukmachera.

Właśnie dlatego jest to tak skuteczna promocja, którą chętnie stosuje wielu bukmacherów. Zazwyczaj bonusowe środki wahają się w granicach 20-50 zł. Jak jednak otrzymać darmowy bonus bez depozytu u bukmachera?

Darmowy bonus bez depozytu – jak otrzymać?

Jedną z najpopularniejszych promocji jest bonus bez depozytu za rejestrację – wystarczy, że nowy gracz zarejestruje się w serwisie bukmachera, a w zamian za to otrzymuje na swoje konto środki do wykorzystania na obstawienia. Jak to wygląda w praktyce?

Sprawa jest bardzo prosta. Nowy gracz, który dokona pełnej rejestracji konta, czyli zatwierdzi swoje dane oraz wymagane regulaminy zazwyczaj automatycznie otrzyma pieniądze z darmowego bonusu bez depozytu na swoje konto gracza. W związku z tym, aby otrzymać bonus bez depozytu, wystarczy się jedynie zarejestrować.

Zdarza się również, że po rejestracji bukmacherzy oferują darmowy bonus bez depozytu w ramach kodu promocyjnego. Wówczas, dopiero po wpisaniu go w odpowiednie miejsce, środki trafią na konto nowego gracza.

Koniecznym warunkiem dla otrzymania bonusu bez depozytu jest jednak brak wcześniejszych rejestracji w danym serwisie bukmacherskim. Gracze mogą jednak rejestrować się u wielu bukmacherów, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną poprzez darmowe kupony inaczej zwane freebetami.

Wygrana za bonus bez depozytu – warunki i ograniczenia

Bukmacherzy oferują środki pieniężne w postaci darmowego bonusu bez depozytu, aby obstawić nimi pierwsze typy w jego serwisie. Bonusową kasą należy więc najpierw obrócić – to normalne. Sytuacja, w której od razu moglibyśmy wypłacić nasz bonus jest nie do pomyślenia – można powiedzieć, że bukmacher oferuje nam po prostu pierwsze darmowe kupony, a nie wolne środki.

W związku z tym bukmacherzy nakładają pewne ograniczenia związane z grą za pieniądze z bonusu bez depozytu. Przed obstawieniem swojego bonusowego kuponu należy przede wszystkim dokładnie przeczytać regulamin promocji bukmachera.

Najczęstsze wymagania związane z grą za bonus za rejestrację bez depozytu:

Wymagany obrót bonusem bez depozytu

Minimalny kurs kuponu

Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia

Czas na obrót bonusem bez depozytu u bukmachera

Co kryje się pod tymi ograniczeniami? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Wymagany obrót bonusem bez depozytu

Jedna z najczęściej spotykanych form ograniczeń związanych z bonusem bez depozytu – pojęcie, które musi znać każdy, kto zamierza grać bonusowymi pieniędzmi. W skrócie jest to ściśle określona w regulaminie promocji kwota, którą gracz musi najpierw postawić, aby uzyskać możliwość wypłaty bonusowych pieniędzy na swoje indywidualne konto bankowe.

Przekładając to na prosty przykład: jeżeli w danym serwisie darmowy bonus bez depozytu w wysokości 30 zł jest opatrzony 2-krotnym obrotem bukmacherskim, oznacza to, iż w sumie należy postawić kupony sportowe za 60 zł. Analogiczna sytuacja występuje przy bonusie z obrotem x3, x4 itd.

Wypłatę wygranej za darmowy bonus bez depozytu można zrealizować dopiero po dokonaniu 100% wymaganego obrotu. Jeśli graczowi się powiedzie, pieniądze z konta bonusowego zostaną przetransferowane na konto depozytowe, z którego będzie można zlecić przelew na osobisty rachunek bankowy gracza.

Gracz nie zawsze jednak może zrealizować dowolny kupon o dowolnym kursie. Czasem do zrealizowanie pełnego obrotu bukmacherzy stosują pewne minimalne wymagania kursów na kuponie.

Minimalny kurs kuponu w bonusie bez depozytu

Kurs minimalny to pojęcie, które często pojawia się w kontekście obrotu bonusowymi środkami. W skrócie to nic innego, jak odgórnie ustalony przez bukmachera kurs kuponu, który musi znaleźć się w zakładzie za darmowy bonus bez depozytu. Gdy spełnimy w 100% wymagania związane z minimalnym kursem oraz obrotem, będziemy mogli wypłacić naszą wygraną.

Dla przykładu: Bukmacher, który oferuje darmowy bonus bez depozytu w kwocie 30 zł wymaga, aby minimalny kurs ogólny zakładu, który zostanie zaliczony jako obrót wynosił 2.55. Oznacza to, że wszystkie obstawienia, jakie zamieścimy w naszym kuponie w ramach bonusu bez depozytu muszą dać kurs nie mniejszy niż 2.55. W związku z tym może być to np. kupon na dwa zdarzenia o kursach 1.50 i 1.80. Łączny kurs kuponu wynosi wtedy więcej, niż wymagany przez bukmachera minimalny kurs kuponu (1,50 x 1,80 = 2,70).

Jeśli jednak w naszym bonusowym kuponie zamieścimy trzy zdarzenia o kursach 1.20 x 1.60 x 1.30, co daje łącznie 2.50, minimalny kurs kuponu nie zostanie spełniony, a co za tym idzie nie będzie się liczyć do obrotu bonusem.

Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia w ramach bonusu bez depozytu

Ten wymóg działa podobnie do opisanego powyżej minimalnego kursu kuponu za pieniądze z bonusu bez depozytu. Różnica polega jednak na tym, iż bukmacher przewiduje wymagany minimalny kurs dla każdego pojedynczego zdarzenia na kuponie, a nie łącznego kursu całego kuponu.

Jeśli przykładowo dany serwis bukmacherski zaznaczy w swoim regulaminie promocji związanej z darmowym bonusem bez depozytu, iż do obrotu bukmacherskiego zalicza tylko i wyłącznie pozycje z minimalnym kursem 1.50, to w takim wypadku żadne indywidualne zdarzenia na kuponie nie może mieć niższego kursu niż 1.50.

Warto pamiętać o ograniczeniach związanych z obrotem wygraną za pieniądze z darmowego bonusu bez depozytu – jeśli zapomnimy o warunkach i wrzucimy do kuponu zdarzenie o kursie niższym, niż wymagany minimalny kurs pojedynczego zdarzenia, to kupon nie będzie zaliczony jako obrót. W związku z tym, naszą darmową wygraną będziemy musieli zaryzykować jeszcze raz, jeśli będziemy chcieli wypłacić pieniądze.

Czas na obrót bonusem bez depozytu

To ograniczenie wydaje się być oczywiste – jest to po prostu czas przeznaczony na zrealizowanie obrotu pieniędzmi z darmowego bonusu bez depozytu. Należy jednak o nim zawsze pamiętać, gdyż w przypadku niedotrzymania terminu środki bonusowe oraz wygrane przepadają bezpowrotnie!

Przekładając to na prosty przykład:

Jeśli legalny bukmacher zaznaczył w regulaminie promocji dotyczącej darmowego bonusu bez depozytu, iż należy w ciągu 20 dni dokonać 2-krotnego obrotu freebetem 20 zł, to oznacza to, że gracz ma 20 dni na obstawienie kuponów bukmacherskich o wartości 40 zł (x2 obrót razy 20 zł).

Spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało możliwością wypłaty wszystkich pieniędzy na prywatne konto bankowe (bonus + pieniądze z wygranych). Jeśli jednak uda nam się wygrać, spełnimy warunki minimalnych kursów oraz obrócimy pieniędzmi wymaganą ilość razy, ale zajmie nam to choćby o jeden dzień więcej, niż minimalny czas na obrót bonusem bez depozytu – tracimy środki bezpowrotnie.

Jak wykorzystać bonus bez depozytu na start?

Bonus bez depozytu można przeznaczyć na dowolny zakład sportowy znajdujący się internetowej ofercie danego bukmachera. Takie rozwiązanie daje grającemu swobodę i możliwość obstawienia wyników w dyscyplinie na której się zna – a co za tym idzie, zwiększenia szansy na swoją wygraną.

Oprócz najpopularniejszych typów na wygrane mecze w piłce nożnej, zdobyte bramki, czy liczbę rzutów karnych, gracze mogą również obstawiać mniej oczywiste dyscypliny. .

Jeśli tylko bukmacher oferuje mniej standardowe obstawienia z działu rozrywki, czyli np. „Kto zgarnie Oscara w 2021 r.”, bądź polityki, czyli np.: „Kto wygra wybory prezydenckie 2020” gracz może wykorzystać środki z bonusu za rejestrację bez depozytu by spróbować sił w tych dziedzinach.

Najlepiej jest więc postawić na zakład z dziedziny i dyscypliny, na której najlepiej się znamy.

Bonus bez depozytu może być naprawdę korzystny finansowo – wszyscy przecież słyszeliśmy o kuponach, które z 20 zł zarobiły nawet kilkanaście razy więcej. Warto więc zastanowić się nad tym, aby mądrze wykorzystać dodatkowe, darmowe środki – w końcu niczym nie ryzykujemy, dlatego możemy zastanowić się nad bardziej agresywnymi zagrywkami i postawić na kupony o nieco wyższym kursie.

O czym pamiętać przy zakładzie z darmowym bonusem bez depozytu, czyli rekomendacje

Ludzie rzadko czytają jakiekolwiek regulaminy online, jednak w przypadku darmowego bonusu bez depozytu sprawa ta jest bardzo istotna.

Czytajcie uważnie regulaminy wszystkich promocji bukmacherskich, ponieważ ich warunki mogą być bardzo różne. Znajomość warunków promocji pozwoli Wam uniknąć frustracji związanych z darmowymi środkami z bonusu bez depozytu.

Nie ma nic gorszego, niż otrzymać darmowe 50 zł u bukmachera, dzięki nim wygrać kupon o wartości 500 zł oraz stracić je bezpowrotnie z powodu niedoczytania regulaminu… – a takie sytuacje mogą się zdarzyć.

Pytania i odpowiedzi:

Jaka jest najlepsza oferta bonusu bez depozytu?

Przede wszystkim – taka, która można najszybciej wypłacić. Najkorzystniejsza oferta będzie zawierała najwięcej środków na start i najmniej ograniczeń związanych z wypłatą (np. tylko dwukrotny obrót bukmacherski).

Czy każdy bukmacher oferuje bonus bez depozytu?

Większość serwisów bukmacherskich oferuje tego typu zachęty dla nowych graczy. Jeśli chcesz sprawdzić, czy dany bukmacher ma w swojej ofercie bonus bez depozytu sprawdź naszą listę…

Zagraniczni bukmacherzy i bonus bez depozytu – czy oni również oferują promocję?

Tak, jeśli bukmacher jest zarejestrowany legalnie i spełnia wymogi Ministerstwa Finansów.

Bonusy za rejestrację bez depozytu to niewielkie kwoty. Czy to się w ogóle opłaca?

Oczywiście, że tak – darmowe środki, które otrzymujemy możemy zawsze pomnożyć. Gracz niczym nie ryzykuje, za to może zyskać spore korzyści finansowe.