Kolejne problemy Barcelony na finiszu sezonu. Samuel Umtiti poddał się leczeniu lewego kolana. Na razie nie wiadomo, kiedy Francuz wróci do gry.

To kolejna pauza mistrza świata z 2018 roku. Na przełomie września i października Umtiti nie grał z powodu urazu stopy.

Ciężki sezon Francuza

26-letni stoper zaliczył w bieżącym sezonie zaledwie 18. występów. W tym czasie obok Gerarda Pique występował głównie rodak Umtitiego, Clement Lenglet. Po pauzie spowodowanej koronawirusem Umtiti zdążył rozegrać 90. minut w meczu z Celtą Vigo. Jak podaje kataloński klub, w najbliższym czasie reprezentant Francji nie pojawi się na boisku.

Niepewna przyszłość na Camp Nou

Wobec dużych zmian, które mogą w najbliższym czasie czekać Barcelonę, niepewna jest również przyszłość Umtitiego. Jest on co prawda związany umową do 2023 roku, jednak wobec notorycznych problemów zdrowotnych może się okazać, że “Duma Katalonii” poszuka w jego miejsce innego zawodnika.