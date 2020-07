Siedmioletni związek pomiędzy Arsenalem a Mesutem Ozilem dobiega końca. Pomocnik “Kanonierów” może przenieść się na tureckie boiska.

Jak podaje hiszpański dziennik “AS”, usługami mistrza świata z 2014 roku zainteresowany jest Istanbul Basaksehir. W drużynie ze Stambułu występuje już kilku doświadczonych i uznanych na arenie międzynarodowej piłkarzy.

Sezon do zapomnienia

Mesut Ozil z pewnością nie stanowi obecnie o sile Arsenalu. W obecnym sezonie wystąpił 23. meczach, strzelając w nich zaledwie jedną bramkę. Wydaje się, że cierpliwość do Niemca stracił Mikel Arteta. 31-letni piłkarz po restarcie rozgrywek Premier League nawet na moment nie pojawił się na boisku. To najprawdopodobniej oznacza, że hiszpański menedżer nie widzi już Ozila w zespole na następny sezon. Obecny kontrakt zawodnika z klubem wygasa za rok. Piłkarz pobiera tygodniówkę na poziomie 300 tysięcy funtów, co jest ogromnym obciążeniem dla płacowego budżetu “Kanonierów”.

Ciekawy projekt

Na Niemca o tureckich korzeniach miałby się skusić Istanbul Basaksehir. Klub ten jest liderem Super Ligi. Piłkarze prowadzeni przez Okana Buruka, brązowego medalistę mistrzostw świata w Korei i Japonii w 2002 roku, mają dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Trabzonsporem. Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze pięć kolejek.

Obecnie w barwach Basaksehiru występują m.in. Martin Skrtel, Gael Clichy, Gokhan Inler, Demba Ba czy Robinho.