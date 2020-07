Korona Kielce i Arka Gdynia utrzymają się w PKO Ekstraklasie? Jeszcze wczoraj taki scenariusz brzmiał jak science-fiction. Nadzieje klubów zajmujących 14. oraz 15. miejsce w tabeli polskiej ligi rozbudził na Twitterze Tomasz Pasieczny.

Według skauta Arsenalu oraz kandydata na nowego dyrektora sportowego Wisły Kraków, możliwa jest zmiana systemu aktualnie trwających rozgrywek.

Pasieczny dyskusję wywołał swoim tweetem, w którym powołuje się na informacje z pierwszej ręki od “sześciu poważnych osób”.

Nie planowalem podpalac internetu i sam chyba jeszcze nie do konca wierze, ale w ciagu 2 dni uslyszalem to od 6 powaznych osob, wiec przyjmuje, ze to realna opcja https://t.co/OpWmOeuGpo

