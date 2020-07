Barcelona nie składa broni w walce o mistrzostwo Hiszpanii. “Duma Katalonii” pokonała Villarreal aż 4:1. Jej strata do Realu Madryt ponownie wynosi cztery punkty.

Gole dla Barcelony zdobyli Luis Suarez, Antoine Griezmann oraz Ansu Fati. Samobójcze trafienie zanotował również stoper gospodarzy Pau Torres. Dla Villarrealu bramkę strzelił Gerard Moreno.

Strzelanie rozpoczęło się już w trzeciej minucie. Rajd lewą stroną boiska w wykonaniu Jordiego Alby zakończył się mocnym wstrzeleniem piłki w pole karne rywali przez hiszpańskiego obrońcę. Dogranie chciał przeciąć stoper gospodarzy, Pau Torres. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.

Radość gości nie trwała jednak długo. Raptem dziesięć minut później piłkarze Villarrealu popisali się szybką kontrą, którą strzałem finalizował Santi Cazorla. Uderzenie Hiszpana zdołał jeszcze odbić Marc-Andre ter Stegen, jednak wobec dobitki z bliskiej odległości autorstwa Gerarda Moreno był już bezradny. Napastnik “Żółtej Łodzi Podwodnej” doprowadził tym samym do remisu.

Barcelona nie zamierzała jednak składać broni. W 20. minucie solową akcją popisał się Leo Messi. Argentyńczyk wyłożył futbolówkę Luisowi Suarezowi, który strzałem z pierwszej piłki nie dał żadnych szans na skuteczną interwencję bramkarzowi rywali. Urugwajczyk popisał się cudownym strzałem w okienko.

Messi with the assist to suarez with the sensational goal… Beautiful. #VillarealBarça pic.twitter.com/yUztPDN5pw

Jeszcze przed przerwą gola na 3:1 dla gości strzelił Antoine Griezmann. Dla Francuza było to pierwsze ligowe trafienie od momentu wznowienia rozgrywek. Asystę przy golu Griezmanna ponownie zaliczył Messi.

One of the goals of the season from Antoine Griezmann pic.twitter.com/emeSATIoH2

— Amr 🇪🇬 (@AmrFootball) July 5, 2020