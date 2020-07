Kolejny polski bramkarz zasilił szeregi nowego mistrza Anglii. 16-letni Fabian Mrozek oficjalnie został zawodnikiem “The Reds”.

Do tej pory Mrozek występował w FC Wrocław Academy. Piłkarz związał się z klubem z Anfield czteroletnią umową.

Od roku dogadany z klubem

Nastolatek już rok temu był po słowie z Liverpoolem. Wtedy na drodze transferu stanęły przepisy. FIFA zabrania bowiem podpisywania zawodowych kontraktów piłkarzom, którzy nie ukończyli jeszcze 16. roku życia. Mrozek na gruncie reprezentacyjnym otrzymywał powołania do kadry U-15 oraz U-16. Nowy zawodnik “The Reds” mierzy 192 cm wzrostu.

Kolejny Polak w Liverpoolu

To już trzeci polski golkiper, który zasilił szeregi triumfatora poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej do klubu trafili Kamil Grabara, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Huddersfield Town, oraz 17-letni Jakub Ojrzyński, reprezentujący drużynę Liverpoolu do lat 18.