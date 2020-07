Tottenham – Everton. Typy, kursy (6.07.2020)

Potyczką Tottenhamu z Evertonem zakończymy 33. kolejkę Premier League. Zespół z Londynu po ostatniej kolejce oddalił się od europejskich pucharów. Zupełnie inne nastroje panują w szeregach Evertonu, gdyż drużyna po wznowieniu rywalizacji spisuje się zdecydowanie lepiej.

Tottenham – Everton zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy Tottenhamu w europejskich pucharach podczas sezonu 2020/2021. Podopieczni Jose Mourinho plasują się obecnie na dziesiątym miejscu w lidze ze stratą aż dziesięciu oczek do piątego Manchesteru United.

Trudno zatem sobie wyobrazić, by “Koguty” odrobiły tak dużą stratę do końca obecnej kampanii. W szczególności, że londyńska ekipa ma dość trudny terminarz. W ramach 33. kolejki Tottenham zmierzy się z Evertonem.

Klub z Liverpoolu w dobrym stylu wrócił do rozgrywek. Wystarczy powiedzieć, że “The Toffees” zdobyli siedem na dziewięć możliwych punktów. Warto zaznaczyć, że w trzech meczach gracze Ancelottiego rywalizowali m.in. z Leicester oraz Liverpoolem. Biorąc pod uwagę formę Evertonu, goście mogą postarać się o chociażby remis w potyczce z Tottenhamem.

Tottenham – Everton kursy bukmacherów

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Tottenham. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 2.00. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.45. Zwycięstwo Evertonu oceniono na kurs 3.80.

Tottenham – Everton typy

Choć eksperci wskazują na zwycięstwo “Kogutów”, to biorąc pod uwagę postawę obu drużyn w ostatnim czasie, można mieć pewne wątpliwości, co do triumfu Tottenhamu. W związku z tym celujemy w bramki, kartki oraz rożne.

Tottenham – Everton | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.17 @ BETFAN

Tottenham – Everton | Typ: powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych 3.50 @ BETFAN

