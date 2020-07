W jedynym poniedziałkowym meczu ekstraklasy Wisła Płock wygrała 1:0 z Górnikiem Zabrze. Tym samym przypieczętowany został spadek Arki Gdynia.

Drużyna Radosława Sobolewskiego przeważała przez większą część meczu. Autorem jedynej bramki był Hubert Adamczyk. Młody piłkarz w 68. minucie przymierzył zza pola karnego i pokonał Martina Chudego. Wynik mógł być wyższy, ponieważ w 82. minucie do karnego podszedł Dominik Furman, jednak zlekceważył on bramkarza Górnika i próbował go pokonać strzałem w stylu Antonina Panenki. Chudy nie miał większych problemów ze złapaniem piłki.

Arka liczy na reformę

Zwycięstwo Wisły oznacza, że znamy już 3 drużyny, które zostały zdegradowane do niższej ligi. Drużyna Ireneusza Mamrota na 3 kolejki przed końcem sezonu zajmuje 14. miejsce i traci 10 punktów do Wisły Kraków. Jedyną szansą na utrzymanie dla Arki jest pomysł na powiększenie ligi do 18 zespołów już sezonie 2020/21, który wydaje się jednak mało prawdopodobny do zrealizowania.

Mamrot zostanie?

Wydaje się, że nowi właściciele klubu z Gdyni także w przyszłym sezonie pozostawią na stanowisku obecnego trenera. Przed kilkoma dniami ogłoszono, że do klubu dołączy Mateusz Żebrowski. W kręgu zainteresowań Gdynian pozostaje także bramkarz Śląska Wrocław, Daniel Kajzer.

Konferencja prasowa

Po meczu wypowiedzieli się trenerzy obu drużyn.

Marcin Brosz:

W pierwszej połowie chcieliśmy zaskoczyć Wisłę Płock ustawieniem, zneutralizowaniem środka i stwarzaniem sytuacji. Natomiast w drugiej połowie, gdy nie przynosiło to efektu, wróciliśmy do standardowego ustawienia, wprowadziliśmy dodatkowego napastnika Igora Angulo. I tak naprawdę mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Na pewno był to element, który zadecydował o ty, że do Zabrza wracamy bez punktów.

Radosław Sobolewski:

To były naprawdę solidne zawody w naszym wykonaniu. Gratuluję postawy moim podopiecznym. Na pewno bardzo mocne zespołowe bronienie jeszcze przy trochę innym ustawieniu przeciwnika to był klucz, bo Górnik nie dochodził do wielu sytuacji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Natomiast troszeczkę brakowało nas w ofensywie, ale zdobywamy dzisiaj bardzo ważne trzy punkty, które dają nam też pewne utrzymanie się w lidze. Wygrywamy 1:0, notujemy kolejny mecz bez straty bramki, co bardzo mnie cieszy. Utrzymanie gwarantujemy sobie już na trzy kolejki przed końcem i myślę, że naprawdę chwała dla chłopaków, bo wykonali kawał dobrej roboty. Jak przychodziłem tutaj w sierpniu mieliśmy jeden punkt, byliśmy na miejscu spadkowym, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuje piłkarzom za pracę jaką wykonaliśmy przez tyle miesięcy. Przed nami kolejne trzy mecze, które oczywiście będziemy chcieli wygrać.

Wisła Płock 1:0 Górnik Zabrze

Hubert Adamczyk 68′

Dominik Furman (nie strzelony karny) 82′