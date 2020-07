Dużo w ostatnim czasie było kontrowersji co do systemu VAR na hiszpańskich boiskach. Nerwowa atmosfera udzieliła się działaczom, piłkarzom i trenerom. Analiza działania “video assistant referee” jest jednak zaskakująca.

Echa ostatnich meczów największych drużyn nie ustają. W trakcie spotkania Realu Madryt z Athletic Bilbao doszło do spornej sytuacji, która potoczyła się na korzyść aktualnego lidera hiszpańskich rozgrywek. Na ową decyzję narzekał sternik FC Barcelony – Josep Maria Bartomeu. Uważał, że VAR jest niesprawiedliwy i faworyzuje tylko jeden zespół.

Jak wyglądałby świat bez VAR-u, czyli ile pierwszych decyzji zostało zweryfikowanych. Dla kibiców Barcelony i Realu to może być trudne do uwierzenia i zaakceptowania przy takich kampaniach sędziowskich, ale obie wychodzą na zero w tym kontekście. https://t.co/DoqRGjClPw

— Dominik Piechota (@dominikpiechota) July 6, 2020