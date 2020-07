Nie jest żadną tajemnicą, że Zlatan Ibrahimović swoimi wypowiedziami lubi zwracać na siebie uwagę. Nie inaczej było po wczorajszym meczu Milanu z Juventusem.

“Rossoneri” po fenomenalnym meczu pokonali piłkarzy z Turynu 4:2. Pierwszą bramkę dla Milanu zdobył szwedzki napastnik, który po spotkaniu wygłosił kilka interesujących zdań.

Napastnik podkreślił, jak ważną rolę pełni w Milanie.

– Jestem tutaj prezesem, zawodnikiem i trenerem. Jedyny minus to taki, że zarabiam tylko za bycie piłkarzem. Gdybym był tu od początku sezonu, świętowalibyśmy właśnie zdobycie mistrzostwa Włoch – powiedział Zlatan Ibrahimović.

