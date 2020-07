Wypożyczenie polskiego zawodnika do duńskiego zespołu nie zostanie przedłużone. W najbliższym czasie ma się on stawić w swoim macierzystym klubie.

Rafał Kurzawa nie zostanie na dłużej zawodnikiem Esbjerg fB. Pomocnik ma wrócić do Amiens z zamiarem walki o miejsce w składzie w kolejnym sezonie. Warto zaznaczyć, że jeszcze nie jest wiadome, w której lidze zagra w kolejnych rozgrywkach jego zespół.

Na którym szczeblu zagra?

Ze względu na pandemię koronawirusa w marcu przerwano francuskiej Ligue 1. Władze ligi nie zdecydowały się jednak na powrót rozgrywek w sezonie 2019/20. W momencie rozpoczęcia lockdownu Amiens zajmowało przedostatnie miejsce w tabeli w strefie spadkowej. Sąd zdecydował jednak o zawieszeniu spadków drużyny Kurzawy oraz Toulouse FC. W najbliższych tygodniach należy spodziewać się ostatecznej decyzji odnośnie kształtu ligi.

2-krotnie wypożyczany z Francji

27-latek zanotował 6 występów w lidze duńskiej, jego bilans to 2 bramki i 2 asysty. Do klubu z Francji trafił w sierpniu 2018 roku z Górnika Zabrze, zapłacono za niego wówczas 800 tys. euro. Polak nie miał większych szans na regularne występy, dlatego też zdecydowano się na wypożyczenia, pierwotnie do Midtjylland, a następnie do Esbjerg. Jest 7-krotnym reprezentantem Polski.