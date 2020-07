Maurizio Sarri wydaje się być zdeterminowany, aby pozyskać swojego byłego podopiecznego z Napoli oraz Chelsea. Jak informuje angielski “Express”, Juventus może zaoferować londyńczykom wymianę.

Klub z Turynu jest skłonny oddać jednego z dwóch środkowych pomocników. Miałby to być albo Aaron Ramsey, albo Adrien Rabiot.

Problemy w Chelsea

Jorginho z pewnością nie zaliczy ostatnich tygodni do najbardziej udanych w swojej karierze. 28-letni pomocnik w sześciu ostatnich meczach Chelsea wybiegł na boisko zaledwie raz. Reprezentant Włoch rozegrał 10. minut we wtorkowym starciu z Crystal Palace. Niewykluczone więc, że piłkarz w poszukiwaniu regularnej gry z chęcią wróciłby do Serie A.

Pupilek Sarriego

Urodzony w Brazylii zawodnik od dawna uchodzi za piłkarskiego syna obecnego szkoleniowca Juventusu. Zarówno w Napoli, jak i w Chelsea Sarri nie wyobrażał sobie wyjściowego składu bez Jorginho. Czy od nowego sezonu obaj panowie znów będą pracowali w tym samym klubie?