Nie żyje Jack Charlton. Były legendarny angielski piłkarz zmarł w wieku 85 lat.

Charlton zdobył wraz z reprezentacją Anglii mistrzostwo świata w 1966 roku. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą.

Jack Charlton dzięki zwycięstwu na mundialu wraz z “Synami Albionu”zapisał się złotymi zgłoskami w historii angielskiej piłki. W reprezentacji wystąpił 35 razy, strzelając w niej 7. bramek. Podczas mistrzostw świata w 1966 roku zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty. Był partnerem Bobby’ego Moore’a na środku obrony. Jack Charlton to brat legendarnego piłkarza Manchesteru United, Bobby’ego Charltona.

W klubowej piłce Jack Charlton przez całą karierę grał w Leeds United. Wraz z kolegami z drużyny zdobył mistrzostwo Anglii w 1969 roku.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.

Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y

— England (@England) July 11, 2020