Gareth Bale zaledwie dwukrotnie pojawił się na boisku od momentu wznowienia rozgrywek LaLigi. Nie jest to jednak dla niego specjalnym zmartwieniem.

Kamery uchwyciły rozbawionego Walijczyka, który nie sprawiał wrażenia zmartwionego swoją sytuacją w Realu. Hiszpańskie media ostro skrytykowały piłkarza.

Bale stał się w drużynie “Królewskich” postacią marginalną. Dużo lepiej niż na boisku prezentuje się za to na ławce rezerwowych. Taką oto kompilacje stworzyły hiszpańskie media z wczorajszego meczu przeciwko Deportivo Alaves.

Powyższe nagranie skomentował dziennikarz “Przeglądu Sportowego” Jakub Kręcidło.

Gareth Bale jest w swoim świecie. Zarabia kupę kasy, mieszka we wspaniałym mieście, gra w piłeczkę i golfa, a gdy Real walczy o tytuł, to on trolluje i świetnie się bawi na ławce rezerwowych. To jest życie! pic.twitter.com/HBbYhdGgOh

— Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) July 11, 2020