“Football Italia” podaje informację, jakoby Milan włączył się do walki o zawodnika Lille OSC – Victora Osimhena. Największym faworytem do pozyskania piłkarza jak do tej pory był zespół SSC Napoli.

W ostatnim czasie media najczęściej donosiły o tym, że zainteresowane Nigeryjczykiem jest klub spod Wezuwiusza. Według informacji “Football Italia” do gry o napastnika włączył się AC Milan.

Dobry sezon

Victor Osimhen przebojem wdarł się do zespołu Lille OSC. Latem 2019 roku został zawodnikiem francuskiego klubu, lecz szybko zdążył się zaaklimatyzować w zespole. W Ligue 1 zaliczył 27 występów w tym sezonie, gdzie trafił do siatki 13 oraz dodatkowo zanotował 5 asyst. Szczególnie udany miał początek rozgrywek, ponieważ w pierwszych dziewięciu meczach zdobył siedem bramek. W reprezentacji narodowej także może się pochwalić niezłymi statystykami, bo w ośmiu spotkaniach strzelił cztery gole.

Wysoka kwota

Podobno Lille OSC wycenia napastnika na 50 milionów euro. Jednak włodarze Milanu mieliby włączyć w transakcję wymianę za swoich zawodników, zmniejszając kwotę transferu. AC Milan zajmuje jak do tej pory siódmą pozycje w rozgrywkach Serie A.