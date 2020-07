Jeszcze w wielu krajach sezon ligowy trwa, lecz nie przeszkadza to nad myśleniem nad przyszłymi ruchami transferowymi. Według “Estadio Deportivo” William Carvalho powinien ustalić wszystkie formalności związane z jego przenosinami do Leicester City przed zakończeniem rozgrywek.

Portugalczyk jest łączony z drużyną “Lisów” od dłuższego czasu i wygląda na to, że już niedługo miałoby się to spełnić. Taką też informację podało hiszpańskie “Estadio Deportivo”. Kwota ewentualnego transferu wynosiłaby około 25 milionów euro, lecz nie wszystko trafiłoby do Betisu, gdyż wcześniej wykupił on tylko 75 procent karty zawodniczej.

Wyczekiwana Premier League

Defensywny pomocnik był łączony z angielskimi drużynami jeszcze podczas swojego pobytu w portugalskim zespole – Sporting CP. Wychowanek tego klubu na transfer definitywny zdecydował się w 2018 roku, lecz nie do Premier League, a do hiszpańskiego Betisu. W tym sezonie w barwach zespołu z Sewilli rozegrał tylko trzynaście spotkań na poziomie La Liga, z powodu przewlekłego urazu pleców.

Etatowy reprezentant

Występował w młodzieżowych kadrach swojego kraju (U-16 do U-21). Naturalnie jest też powoływany do dorosłej reprezentacji, z którą święcił niemałe sukcesy. W 2016 roku wraz z Portugalią sięgnął po mistrzostwo Europy, pokonując w finale Francję na ich stadionie. Został także zwycięzcą pierwszej edycji Ligi Narodów.