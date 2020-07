Kluczową pozycją, którą powinna wzmocnić Legia Warszawa, jest z pewnością obsada bramki. Wobec odejścia do Monaco Radosława Majeckiego, mistrzowie Polski szukają następcy utalentowanego golkipera.

Klub z Warszawy nie zamierza stawiać na doświadczonych bramkarzy. Jak podaje portal “Football Hub”, Legia złożyła ofertę za 21-letniego Dmytro Riznyka.

Pierwsza propozycja odrzucona

Worskła Połtawa, czyli klub, w którym występuje ukraiński bramkarz, odrzucił propozycję opiewającą na pół miliona euro. Nie zamyka to jednak drogi do dalszych negocjacji. Riznyk w obecnym sezonie rozegrał na wszystkich frontach 18. spotkań, puszczając 21. goli. Golkiper wraz z reprezentacją Ukrainy zdobył w ubiegłym roku mistrzostwo świata do lat. 20. Turniej odbywał się na polskich boiskach. Bramkarz Worskły nie wystąpił jednak w żadnym spotkaniu. Pierwszym golkiperem Ukraińców był bowiem Andrij Lunin.

Inne opcje

Gdyby nie udało się pozyskać Riznyka, w kręgu zainteresowań Legii są między innymi byli piłkarze stołecznego klubu – Dusan Kuciak oraz Artur Boruc. Obecnie w drużynie mistrzów Polski mogą występować doświadczony Radosław Cierzniak lub ściągnięty latem z Olimpii Grudziądz, 21-letni Wojciech Muzyk.