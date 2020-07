Trener klubu Premier League wyraził swoją dezaprobatę w stosunku do decyzji trybunału o złagodzeniu kary nałożonej na Manchester City.

Portugalczyk od wielu lat słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Jose Mourinho nie boi się wyrazić własnego zdania nawet w wypadku, gdy jest ono niepopularne. Tym razem menadżer Tottenhamu został zapytany o zdanie na temat sprawy Manchesteru City.

W tym przypadku uważam, że decyzja jest haniebna. Jeśli Manchester City nie jest winny, to nie powinien płacić grzywny. Jeśli są winni, decyzja także jest haniebna, bo powinni zostać wykluczeni z europejskich pucharów. Nie wiem, czy Manchester City jest winny, czy nie, w każdym razie decyzja jest haniebna. Uważam, że to koniec Financial Fair Play.