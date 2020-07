W ramach 32. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzyła się na własnym stadionie z Odrą Opole.

Podbeskidzie przed tą rundą gier miało spore szanse zagwarantować sobie awans do Ekstraklasy. Przewaga nad trzecią Wartą Poznań wynosiła pięć punktów. Z kolei ich dzisiejszy rywal koniecznie potrzebował punktów, aby oddalić się jak najdalej od strefy spadkowej. Klub z Opola miał jedno oczko zapasu nad wspomnianą strefą.

Przebieg meczu

Odra Opole już w 12. minucie strzeliła bramkę po zamieszaniu w polu karnym, lecz sędzia nie uznał trafienia, ponieważ Arkadiusz Piech faulował Marko Roginicia. Wynik otworzył zespół lidera rozgrywek. W 36. minucie mocnym uderzeniem popisał się Bartosz Jaroch i trafił do siatki rywala. Chwilę później przewaga bramkowa wzrosła do dwóch goli. Świetna akcja Karola Danielaka i strzałem po długim słupku pokonał bramkarza gości. Odra nie chciała być bierna i przed przerwą Patryk Janiasik także umieścił futbolówkę w bramce. W drugiej części gry Podbeskidzie ponownie pokazało swoim siłę. W 48. minucie do własnej bramki skierował piłkę Piotr Żemło. Odra walczyła prężnie. Najpierw w 72. minucie gola strzelił Szymon Skrzypczak, wykańczając podanie Mikinica. Następnie nie popisał się bramkarz gospodarzy, który tak niefortunnie odbił piłkę po strzale, że do pustej bramki trafił Jarosław Czernysz.

Tabela

Po tym zwycięstwie Podbeskidzie Bielsko-Biała zapewniło sobie awans do przyszłorocznych rozgrywek Ekstraklasy. Z kolei Odra Opole w dalszym ciągu musi walczyć o utrzymanie w I lidze.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Odra Opole 4:3 (2:1)

Bartosz Jaroch 36′

Karol Danielak 40′

Patryk Janiasik 45′

Piotr Żemło 48′ – sam.

Szymon Skrzypczak 72′

Jarosław Czernysz 81′

Skład Podbeskidzie: Polacek – Jaroch, Komor, Osyra, Gach – Figiel, Rzuchowski – Danielak, Nowak, Sopoćko – Roginić.

Skład Odra: Kuchta – Tabiś, Kostrzycki, Żemło, Janasik, Czyżycki, Błanik, Bonecki, Niziołek, Janus, Piech.