W 32. kolejce rozgrywek II ligi Widzew Łódź na własnym stadionie podejmowali Stal Stalową Wolę. Gospodarze wygrali 3:0 i zostali nowym liderem rozgrywek.

Widzewiacy nie chcą powtórzyć zeszłorocznego scenariuszu, w którym nie wykorzystali olbrzymiej szansy na awans do I ligi. W 32. kolejce pokonali Stal Stalową Wolę i zostali liderem II ligi, ponieważ Górnik Łęczna bezbramkowo zremisował swoje spotkanie.

Przebieg meczu

Łodzianie od początku dominowali, co potwierdzili w 10. minucie, gdy Marcin Robak trafił do bramki, uderzając z woleja. W 37. minucie było już 2:0. Wynik podwyższył Adam Radwański. Przed przerwą jeszcze raz trafił wspomniany Robak, dla którego było to już 21 trafienie w tym sezonie. W drugiej części spotkania nie działo się zbyt wiele. Widzew kontrolował spotkanie i pewnie wygrał.

Tabela

Po tej wygranej Widzew wskoczył na pozycję lidera II lig, gdyż Górnik Łęczna bezbramkowo zremisował. Jednak na dwie kolejki do końca rozgrywek Łodzianie dalej nie mogą być pewni awansu, ponieważ mają tylko punkt przewagi nad trzecią drużyną.

Widzew Łódź – Stal Stalowa Wola 3:0 (3:0)

Marcin Robak 10′, 40′

Adam Radwański 37′

Skład Widzew: Wojciech Pawłowski – Łukasz Kosakiewicz, Daniel Tanżyna, Sebastian Rudol, Kornel Kordas (90+1′ Filip Becht) – Bartłomiej Poczobut, Mateusz Możdżeń – Henrik Ojamaa (67′ Daniel Mąka), Adam Radwański (72′ Rafał Wolsztyński), Konrad Gutowski (77′ Robert Prochownik) – Marcin Robak

Skład Stal: Dawid Pietrzkiewicz – Piotr Mroziński, Piotr Witasik, Szymon Jarosz – Bartosz Sobotka (46′ Adam Waszkiewicz), Przemysław Stelmach (46′ Krzysztof Kiercz), Dominik Chromiński (46′ Michał Płonka), Szymon Jopek, Piotr Zmorzyński – Michał Fidziukiewicz (67′ Bartłomiej Ciepiela), Kacper Śpiewak.