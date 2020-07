FC Barcelona w ostatnim czasie przeżywa ciężki okres. W lidze mają znikome szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Ich gra nie przekonuje i nie zachwyca. W obronie Leo Messiego stanął trener Quique Setién.

Ciężko przypuszczać, że “Duma Katalonii” obroni tytuł mistrza Hiszpanii odniesiony w zeszłym sezonie. Lider – Real Madryt nie tracił punktów w kolejnych spotkaniach i jest blisko osiągnięcia swojego celu. Dla Barcelony pozostaje walka w Europie, lecz z taką formą nie będzie to łatwe.

Obrona Messiego

Przed meczem z Osasuną Pampeluna trener Barcelony – Quique Setién wziął udział w konferencji prasowej, na której stanął w obronie swojego najlepszego zawodnika.

– Może niektóre liczby nie są takie same w porównaniu do innych lat, ale wszyscy wiemy, kim jest Messi. Nie potrzebuje prezentacji. Jeśli nie zdobywa bramek, to asystuje. Jest piłkarzem na poziomie stratosferycznym. Wszystko, co można o nim powiedzieć, już powiedziałem – powiedział Setien.

Imponujący sezon

Pomimo że Leo Messi nie trafia do siatki tyle razy, co w zeszłych sezonach, to imponuje pod względem ilości asyst. W 31 spotkaniach hiszpańskiej La Ligi zdobył 22 bramki oraz zanotował 21 asyst. W obu tych statystkach jest liderem rozgrywek.