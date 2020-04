Quique Setien chce Coutinho w swojej drużynie

Cały czas ważą się losy Philippe Coutinho. Bayern najprawdopodobniej nie skorzysta z opcji wykupu Brazylijczyka, dlatego 27-latek wróci do Barcelony. Według mediów, “Duma Katalonii” bardzo chętnie wysłucha ofert za tego zawodnika. Nadzieję na dalsze występ w hiszpańskiej drużynie dał piłkarzowi Quique Setien.

Sezon w wykonaniu Philippe Coutinho nie jest najgorszy. Ofensywny gracz zdobył 9 goli oraz zaliczył 8 asyst w 32 spotkaniach. Brazylijczykowi nie udało się do końca wywalczyć niekwestionowanego miejsca w pierwszym składzie “Bawarczyków”. Coraz częściej Hansi Flick decyduje się na wystawienie innych graczy w wyjściowej jedenastce. Wymowny był fakt, iż Coutinho znalazł się na ławce w rywalizacji z Chelsea.

Jeśli wierzyć mediom, Bayern nie skorzysta z opcji wykupu zawodnika. Tym samym, Philippe wróci do Barcelony. Początkowo wydawało się, że “Duma Katalonii” od razu spróbuje sprzedać lub wypożyczyć gracza do innego klubu.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Nieco inny obraz na tę sytuację rzucił Quique Setien, obecny szkoleniowiec Barcelony – Coutinho? Bardzo go lubię. On cały czas jest zawodnikiem Barcelony. Klub, który chce go pozyskać musi wpłacić klauzulę wykupu lub uzgodnić warunki z naszym zarządem. Myślę, że może być w składzie na następny sezon. Nie wiem jednak, czego on sam chce. Muszę z nim o tym porozmawiac.