“The Telegraph” informuje o tym, że Mauricio Pochettino znajduje się na radarze dwóch włoskich klubów – Juventusu i Interu Mediolan.

Ostatnim klubem argentyńskiego trenera był zespół Tottenhamu. 48-latek rozstał się z londyńskim klubem w listopadzie 2019 roku i od tamtej pory pozostaje bez pracy.

Kariera

Początek przygody trenerskiej Pochettino przypada na rok 2009. Wtedy to został szkoleniowcem hiszpańskiego Espanyolu. Pracował w tym klubie do listopada 2012 roku. Na brak zajęć długo nie narzekał, bo w styczniu następnego roku związał się z drużyną Southampton. Jednak to także był jedynie przystanek do jeszcze większej firmy, jako niewątpliwie jest Tottenham. W maju 2014 roku rozpoczął pracę i wprowadził “Koguty” na zdecydowanie wyższy poziom, dochodząc nawet do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019.

Nie takie proste

Z pewnością 48-latek w najbliższej przyszłości znajdzie sobie nowego pracodawcę, jednakże przejście do Juventusu i Interu wydaje się mało prawdopodobne. Oba kluby mają na stanowiskach trenerów, którzy niedługo prowadzą swoje drużyny. Pomimo że nie tak dawno pojawiały się plotki o ich zwolnieniach, ciężko przypuszczać, aby okazałoby się to prawdą.