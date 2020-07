Ivan Jurić nie uniknął konsekwencji swojego zachowania podczas ostatniego spotkania. Trener Hellasu Verona został ukarany zawieszeniem na jeden mecz oraz musi zapłacić grzywnę w postaci 15 tysięcy euro.

Trybunał dyscyplinarny Serie A poinformował o wspomnianej karze, która odnosiła się zdarzenia w meczu Hellasu Verona z AS Romą.

Awantura

Do zdarzenia doszło już w 10. minucie spotkania, kiedy to sędzia podyktował rzut karny dla zespołu z Rzymu. Wtedy to swoje niezadowolenie okazywał trener gości – Ivan Jurić. Pretensje kierował w kierunku sędziego głównego i liniowego. Z tego powodu został odesłany na trybuny, a jego drużyna przegrała mecz 2:1. W oświadczeniu wydanym przez wydział dyscyplinarny napisano, że szkoleniowiec obrażał sędziego i używał słów niecenzuralnych. Jurić nie będzie mógł poprowadzić zespołu w spotkaniu przeciwko Atalancie Bergamo.

Liga

Hellas Verona zajmuje jak do tej pory wysoką dziewiątą pozycję i ma na swoim koncie 44 punkty. W tym klubie występuje dwójka polskich zawodników, Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.