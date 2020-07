W 37. kolejce rozgrywek hiszpańskiej La Liga FC Barcelona na własnym stadionie podejmowała drużynę Osasuny.

Już przed tym spotkaniem “Blaugrana” miała znikome szanse na obronę tytułu mistrza Hiszpanii, gdyż Real Madryt miał przewagę czterech punktów nad “Dumą Katalonii”. Ponadto odkąd zostały wznowione rozgrywki, to “Królewscy” wygrali wszystkie z dziewięciu rozegranych spotkań. Z kolei Osasuna zajmowała pewną pozycję w środku tabeli, nie musząc martwić się o spadek drużyny.

Przebieg meczu

Od początku spotkania Osasuna nie sprawiała wrażenia drużyny, która chce się tylko bronić. W 15. minucie spotkania goście prowadzili po trafieniu José Manuela Arnáiza. Hiszpan idealnie wykończył podanie z lewej strony. Niedługo potem Messi uderzał z rzutu wolnego, lecz piłka odbiła się od poprzeczki. Co nie udało się w pierwszej połowie, skończyło się sukcesem w drugiej odsłonie. Argentyńczyk ponownie podszedł do rzutu wolnego, ale tym razem skutecznie. Od 78. minuty goście musieli grać w dziesiątkę, ponieważ po wideoweryfikacji sędzia ukarał czerwoną kartką Enrica Gallego. Jednak ostatnie słowo należało do klubu z Pampeluny. Po fatalnym błędzie Busquetsa do siatki trafił Torres.

Tabela

Po meczu Barcelona straciła szansę na obronę tytułu. Jednak nawet w przypadku wygranej “Katalończyków” sytuacja nie uległaby zmianie, bo Real Madryt wygrał swoje spotkanie. Z drugiej strony Osasuna umocniła się na jedenastej pozycji.

FC Barcelona – Osasuna 1:2 (0:1)

0:1 José Manuel Arnáiz 15’

1:1 Leo Messi 62′

1:2 Roberto Torres 90+4′

Skład Barcelona: ter Stegen – N. Semedo (59. Arturo Vidal), Piqué, Lenglet, Firpo (78. Alba) – Puig (78. F. de Jong), Rakitić (67. Busquets), Roberto – Messi, Braithwaite (59. L. Suárez), Fati.

Skład Osasuna: Herrera – Vidal, Aridane, Navas, D. García, Estupiñán (90+2. Lato) – Brašanac (46. Oier), Moncayola (85. R. Torres), I. Pérez – Arnáiz (71. Gallego), A. López (70. Barja).