Pierwsze konkretne wzmocnienie Manchesteru City jeszcze przed oficjalnym otwarciem okienka transferowego może niedługo stać się faktem. “The Citizens” są bliscy pozyskania Ferrana Torresa.

Według Nicolo Schiry, 20-letni prawoskrzydłowy prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem z Etihad. Hiszpan ma podpisać pięcioletni kontrakt.

Sytuacja w drużynie Valencii powoduje konieczność sprzedania jednego z czołowych zawodników. Hiszpański klub w bieżącym sezonie występował w kończącej się w sierpniu edycji Ligi Mistrzów, docierając nawet do 1/8 finału. W rozgrywkach 2020/21 Valencia może mieć problem nawet z zakwalifikowaniem się do eliminacji Ligi Europy. Na kolejkę przed końcem mają w tabeli punkt straty do zajmującego siódmą pozycję Getafe. Brak europejskich pucharów oznaczał będzie duże straty finansowe dla klubu, które będzie trzeba załatać najpewniej poprzez sprzedaż np. Ferrana Torresa.

#ManchesterCity are in advanced talks with #FerranTorres. Offered 5-year contract to the spanish winger, who will leave #Valencia in the next transfers window. #transfers #MCFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2020