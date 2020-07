Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson potwierdził, że kibice będą mogli wrócić na stadiony w okolicach października. Byłaby to świetna wiadomość zarówno dla fanów, jak i dla klubów liczących na zyski z dnia meczowego.

Straty klubów w wyniku zamknięcia stadionów są ogromne. Wpływa to na reorganizację polityki płacowej oraz transferowej.

Boris Johnson na spotkaniu z dziennikarzami zapowiedział podjęcie kroków dotyczących powrotu kibiców w Wielkiej Brytanii na stadiony.

🏟 @BorisJohnson has confirmed fans might be able to return to stadiums from October. pic.twitter.com/2n0VCkXxG3

— SPORF (@Sporf) July 17, 2020