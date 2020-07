Oliver Skipp przedłużył kontrakt z Tottenhamem. Młody pomocnik związał się z klubem do 2024 roku.

Piłkarz awansował do dorosłej drużyny “Spurs” w 2018 roku. 19-latek uchodzi za spory talent.

Skipp przebył całą drogę z zespołów juniorskich aż do pierwszej drużyny. W obecnym sezonie rozegrał na wszystkich frontach 288. minut. Menedżer Tottenhamu, Jose Mourinho dał młodemu zawodnikowi szansę występu od pierwszej do ostatniej minuty w marcowym meczu FA Cup przeciwko Norwich City. Jako że spotkanie zakończyło się rzutami karnymi, Skipp wybiegał aż 120. minut.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club until 2024.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/EXnTRFKbuy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 17, 2020