Zaskakujące informacje dotarły do nas z Niemczech. Andre Schurrle zdecydował się zakończyć karierę.

29-latek po rozwiązaniu umowy z Borussią Dortmund pozostawał bez klubu. Spekulowano o jego przejściu do Benevento. Dziś okazało się, że skrzydłowy postanowił zawiesić buty na kołku.

Piłkarz pierwsze poważne kroki w futbolu stawiał w Mainz. Następnie reprezentował barwy Bayeru Leverkusen, Chelsea, Wolfsburga, Borussii Dortmund. Z tego ostatniego klubu, w którym nie radził sobie najlepiej, był wypożyczany do Fulham oraz Spartaka Moskwa.

World Cup winner Andre Schurrle has chosen to retire from football at the age of 29 🇩🇪 pic.twitter.com/8LUo1fuY2W

— B/R Football (@brfootball) July 17, 2020