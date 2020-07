Legendarny bramkarz powraca do swojego byłego klubu. Został sprowadzony jednak w innej roli, niż poprzednio.

Należy przypuszczać, że nie zobaczymy już Ikera Casillasa na murawie. Bramkarz po poważnych problemach zdrowotnych wrócił w ostatnich tygodniach do treningów w FC Porto, natomiast nikłe są nadzieje na jego powrót do gry. Ostatnio pracował w roli łącznika między szatnią i sztabem szkoleniowym drużyny Smoków.

Zostanie doradcą?

Wszystko wskazuje na to, że Casillas zmieni jednak pracodawcę. Według “Marki”, Hiszpan ma powrócić do Realu Madryt, gdzie będzie pracował w roli doradcy prezesa Florentino Pereza. Dotychczas nie sprecyzowano dokładnie, co będzie należało do jego obowiązków.

Definitywny koniec?

39-latek nie ogłosił oficjalnie zakończenia kariery. W sezonie 2018/19 wystąpił w 31 meczach ligi portugalskiej, w których aż 18 razy zanotował czyste konto. Do swojego bilansu podczas swojego ostatniego sezonu doliczył także 10 spotkań w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Hiszpanii zagrał w 167 meczach.