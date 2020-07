Christian Gytkjaer odszedł z Lecha Poznań

Christian Gytkjaer nie jest już piłkarzem Lecha Poznań. Napastnikowi wygasł kontrakt z poznańskim klubem.

Piłkarz w swoim ostatnim sezonie na boiskach Ekstraklasy zdobył koronę króla strzelców rozgrywek. Wczorajszy mecz z Jagiellonią Białystok, który był jego pożegnaniem z Lechem, zakończył zdobyciem dwóch goli.

Czołowy napastnik ligi

Gytkjaer trafił do Lecha w lipcu 2017 roku. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Nordsjaelland, Rosenborg BK czy TSV 1860 Monachium. Na polskich boiskach rozegrał 119. spotkań, w których strzelił 65. bramek. Dzięki dobrym występom w ekipie “Kolejorza”, Gytkjaer zaczął regularnie otrzymywać powołania do reprezentacji Danii. 30-latek rozegrał w niej do tej pory dziewięć meczów i zdobył pięć goli.

“To był dla mnie wyjątkowy czas”

Napastnik pożegnał się z kibicami Lecha za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu.

Dziękuję wszystkim za te trzy fantastyczne lata. To był dla mnie wyjątkowy czas i nie mam co do tego wątpliwości. Wiadomo, że były wzloty i upadki, ale zdecydowanie był to okres, który będę pamiętał do końca życia. Dziękuję wszystkim: kibicom, klubowi i wszystkim w Poznaniu za zaopiekowanie się mną. Będę pamiętał was wszystkich i wspominał te lata w przyszłości

Na ten moment nie wiadomo, w jakim klubie Gytkjaer będzie kontynuować karierę.