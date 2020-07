Niepokojące wieści docierają do nas z Kielc. Czy spadkowicz z ekstraklasy przystąpi do kolejnego sezonu w normalnym trybie?

W dniu dzisiejszym odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Korony Kielce, podczas którego miało dojść do zapowiadanego wcześniej dokapitalizowania spółki. Media informowały, że w grę wchodziła kwota 5 mln zł, z czego 3,67 mln zainwestowaliby niemieccy właściciele, natomiast 1,43 mln miało dopłacić miasto Kielce.

Co dalej?

Przyszłość klubu stanęła pod znakiem zapytania. Na zgromadzeniu nie pojawił się przedstawiciel rodziny Hundsdorferów, do której należy pakiet większościowy. Jeżeli nie dojdzie do dokapitalizowania, to Korona może nie przystąpić do rozgrywek 2020/21 1. ligi. Zastrzyk finansowy jest niezbędny, aby pokryć zadłużenie i otrzymać licencję od PZPN. Wspomniane zgromadzenie zostało przerwane do 4 sierpnia, o czym poinformowano za pośrednictwem mediów klubowych.

Komunikat: