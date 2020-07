W meczu na szczycie włoskiej Serie A drużyna Starej Damy potwierdziła swoją świetną dyspozycję i jest już o krok od Scudetto.

Poniedziałkowe spotkanie Juventusu z Lazio Rzym zakończyło się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 2:1. Dzięki tej wygranej podopieczni Maurizio Sarriego umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Nad 2. Interem przewaga powiększyła się do 8 punktów. Drużyna Simone Inzaghiego na 4 kolejki przed końcem zajmuje natomiast 4. miejsce.

Błysk Ronaldo

Kibice byli świadkami wyrównanej rywalizacji przez dużą część gry. Dopiero w 50. minucie defensor Bastos odbił piłkę ręką w polu karnym, po czym sędzia Daniele Orsato zdecydował się podyktować jedenastkę. Do piłki podszedł Cristiano Ronaldo i pokonał Thomasa Strakoshę. Chwilę później było już 2:0. W akcji wyprowadzonej przez Bianconerich Paulo Dybala zagrał do Ronaldo, po czym Portugalczyk skierował futbolówkę do pustej bramki. Bramkę kontaktową zdobył w 83. minucie Ciro Immobile, który wykorzystał rzut karny. Chwilę wcześniej Leonardo Bonucci sfaulował włoskiego napastnika.

Juventus FC – Lazio Rzym 2:1 (0:0)

1:0 Cristiano Ronaldo (rzut karny) 51′

2:0 Cristiano Ronaldo 54′

2:1 Ciro Immobile (rzut karny) 83′

Juventus: Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Ramsey (Matuidi 57′), Bentancur, Rabiot, Costa (Danilo 57′), Dybala (Rugani 89′), Ronaldo

Lazio: Strakosha, Bastos, Felipe (Falbo 89′), Acerbi, Lazzari (Moro 89′), Milinković-Savić, Cataldi (A. Anderson 75′), Parolo, D. Anderson (Vavro 67′), Caicedo (Adekanye 67′), Immobile